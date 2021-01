Fonseca “Roma pronta e motivata, Zaniolo? Non entro nella vita privata” (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma (ITALPRESS) – Sfatare il tabù del nuovo anno e continuare a sognare in grande nei piani alti della classifica. Nel match di domenica all’Olimpico la Roma si prepara a sfidare la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri con l’obiettivo di trovare quella continuità che nel gennaio scorso mancò. Un anno fa la squadra di Fonseca subì due sconfitte in casa contro Torino e Juventus nelle prime due gare del 2020 e rallentò la sua corsa. Oggi, la Roma vuole imparare dai suoi errori. Ma dovrà farlo senza Spinazzola e Pedro, entrambi infortunati come Mirante, Calafiori e il lungodegente Zaniolo che in settimana ha tenuto banco per notizie fuori dal campo: “Non entro nella vita privata dei calciatori, Nicolò quando si allena è un professionista”, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Sfatare il tabù del nuovo anno e continuare a sognare in grande nei piani alti della classifica. Nel match di domenica all’Olimpico lasi prepara a sfidare la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri con l’obiettivo di trovare quella continuità che nel gennaio scorso mancò. Un anno fa la squadra disubì due sconfitte in casa contro Torino e Juventus nelle prime due gare del 2020 e rallentò la sua corsa. Oggi, lavuole imparare dai suoi errori. Ma dovrà farlo senza Spinazzola e Pedro, entrambi infortunati come Mirante, Calafiori e il lungodegenteche in settimana ha tenuto banco per notizie fuori dal campo: “Nondei calciatori, Nicolò quando si allena è un professionista”, ...

