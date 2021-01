Covid: polemiche in Francia, solo 332 vaccinati in 5 giorni (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA, 02 GEN - Cinque giorni dopo che la Francia ha dato il via alla sua campagna di vaccinazioni contro il Covid, solo 332 persone hanno ricevuto la loro dose, a fronte, per fare un esempio, alle 994. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA, 02 GEN - Cinquedopo che laha dato il via alla sua campagna di vaccinazioni contro il332 persone hanno ricevuto la loro dose, a fronte, per fare un esempio, alle 994.

Il professor Andrea Crisanti si è sottoposto stamani alla vaccinazione contro il coronavirus, nel corso di una cerimonia pubblica trasmessa in diretta Facebook nell’Azienda Ospedaliera di Padova. “Non ...

Covid, è polemica in Francia: “Solo 332 vaccinati in 5 giorni”

È polemica in Francia per il vaccino anti Covid. Sono infatti state vaccinate solo 332 persone in 5 giorni, a fronte dei 10 milioni nel mondo ...

