Conte sempre in cima ai consensi non può farsi logorare da chi non ha niente da perdere

Abbiamo appena archiviato il 2020 e dobbiamo ancora parlare di Matteo Renzi come 20 giorni fa quando ha recapitato al presidente del Consiglio, mentre era impegnato a trattare al Consiglio europeo, a mezzo stampa con una bellicosa intervista a El Pais l'avviso di "essere pronto a far cadere il governo" a cui a tutt'oggi dopo una serie di teatrini e sceneggiate non ha naturalmente dato seguito. E se non dovesse essere messo finalmente all'angolo come Giuseppe Conte ha dichiarato di voler fare nella conferenza di fine anno, nonostante l'ambiguità del Pd eternamente in bilico tra "rilancio dell'azione di governo" e logoramento del premier, non si sa quante altre volte ci ritroveremmo allo stesso punto di "galleggiamento" ma in una situazione progressivamente ed irreversibilmente compromessa in primis rispetto all'urgenza del Recovery Plan, ma non solo.

