Cobra Kai | l' amicizia di Ralph Macchio e William Zabka dai tempi di Karate Kid

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 gennaio 2021)Kid ha dato inizio all'tra, protagonisti diKai e 'rivali' sullo schermo nei ruoli di Daniel e Johnny.Kid - per vincere domani non ha soltanto portato sullo schermo la rivalità tra Daniel e Johnny ma ha anche fornito ae al'occasione per dare vita ad una lunga, ulteriormente alimentata dalla realizzazione diKai, disponibile su Netflix dall'1 gennaio con la terza stagione. In occasione di una recente intervista con Comic Book,hanno parlato di ...