Camila Giorgi e un capodanno bollente. Le foto in intimo che spopolano sul web (Di sabato 2 gennaio 2021) Camila Giorgi sta aspettando di tornare a giocare a tennis e nel frattempo ha festeggiato il suo capodanno pubblicando qualche foto in intimo sul suo profilo Instagram. La tennista italiana ha messo in mostra tutta la sua bellezza, riconosciuta a livello universale in tutto il circuito, e ha sfoggiato il suo fisico con una lingerie molto sexy. I suoi fan sono andati in visibilio e gli scatti sono diventati rapidamente virali, trovando l’apprezzamento da più parti. L’idea non è nuova, perché già a Natale aveva indossato intimo di colore rosso, questa volta ha cambiato colore e modello. La marchigiana potrebbe avere un futuro da modella, indubbiamente la bellezza è dalla sua parte e il consenso ricevuto nel breve volgere di poche ore potrebbe essere uno stimolo per proseguire su questa ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021)sta aspettando di tornare a giocare a tennis e nel frattempo ha festeggiato il suopubblicando qualcheinsul suo profilo Instagram. La tennista italiana ha messo in mostra tutta la sua bellezza, riconosciuta a livello universale in tutto il circuito, e ha sfoggiato il suo fisico con una lingerie molto sexy. I suoi fan sono andati in visibilio e gli scatti sono diventati rapidamente virali, trovando l’apprezzamento da più parti. L’idea non è nuova, perché già a Natale aveva indossatodi colore rosso, questa volta ha cambiato colore e modello. La marchigiana potrebbe avere un futuro da modella, indubbiamente la bellezza è dalla sua parte e il consenso ricevuto nel breve volgere di poche ore potrebbe essere uno stimolo per proseguire su questa ...

TennisHandshake : Players to turn 30 in 2021: Simona Halep ???? Grigor Dimitrov ???? Kiki Bertens ???? Coco Vandeweghe ???? Petra Martic ????… - paxer89 : RT @Lukish25: Camila Giorgi ingiocabile su Instagram - GreenMidnight1 : RT @Lukish25: Camila Giorgi ingiocabile su Instagram - DSpettacolo : La tennista Camila Giorgi ha lasciato tutti a bocca aperta. I suoi auguri di Natale prima e per un buon 2021 hanno… - Sport_Fair : #CamilaGiorgi piccantissima sui social Le FOTO sono da impazzire -

Ultime Notizie dalla rete : Camila Giorgi Camila Giorgi compie 29 anni Ubi Tennis Camila Giorgi e un capodanno bollente. Le foto in intimo che spopolano sul web

Camila Giorgi sta aspettando di tornare a giocare a tennis e nel frattempo ha festeggiato il suo Capodanno pubblicando qualche foto in intimo sul suo profilo Instagram. La tennista italiana ha messo i ...

Riecco Trevisan e Paolini ad Abu Dhabi per stupire E Camila infiamma il web

Il popolo del tennis, e non solo, ha apprezzato molto gli auguri di Buon 2021 recapitati via Instagram ieri da Camila Giorgi, 29 anni, presentatasi sui social in lingerie. La marchigiana numero 76 al ...

Camila Giorgi sta aspettando di tornare a giocare a tennis e nel frattempo ha festeggiato il suo Capodanno pubblicando qualche foto in intimo sul suo profilo Instagram. La tennista italiana ha messo i ...Il popolo del tennis, e non solo, ha apprezzato molto gli auguri di Buon 2021 recapitati via Instagram ieri da Camila Giorgi, 29 anni, presentatasi sui social in lingerie. La marchigiana numero 76 al ...