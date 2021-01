Xiaomi Mi 11 Pro in un’immagine “ufficiale” con una fotocamera tutta nuova

(Di venerdì 1 gennaio 2021)Mi 11 Pro si mostra in una possibile immagine, in due colori e con una. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 11 Pro si mostra in una possibile immagine ufficiale, in due colori e con una fotocamera tutta nuova.Sono passati pochissimi giorni dalla presentazione di Xiaomi Mi 11, il top di gamma Android che il brand cinese ha tenuto in serbo per noi durante un 2020 ...