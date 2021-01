Vaccini anti-Covid, ecco il portale del governo con tutti i dati e i numeri in tempo reale (Di venerdì 1 gennaio 2021) GUARDA I dati SUI Vaccini IN tempo reale SUL portale DEL MINISTERO È online il portale del governo con i dati in tempo reale sui Vaccini anti Covid. Dal portale si può conoscere le dosi di vaccino arrivate in Italia: dal 30 dicembre al 1 gennaio ne sono state consegnate 469.950. Le somministrazioni di queste dosi su tutto il territorio nazionale sono iniziate ufficialmente l’ultimo giorno dell’anno. Il 27 dicembre erano state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino, interamente somministrate. Ci sono poi i numeri dei Vaccini somministrati, con la differenza di sesso. I vaccinati tra gli operatori sanitari, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) GUARDA ISUIINSULDEL MINISTERO È online ildelcon iinsui. Dalsi può conoscere le dosi di vaccino arrivate in Italia: dal 30 dicembre al 1 gennaio ne sono state consegnate 469.950. Le somministrazioni di queste dosi su tutto il territorio nazionale sono iniziate ufficialmente l’ultimo giorno dell’anno. Il 27 dicembre erano state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino, interamente somministrate. Ci sono poi ideisomministrati, con la differenza di sesso. I vaccinati tra gli operatori sanitari, che ...

