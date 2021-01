Tour de Ski 2021, nelle qualifiche femminili della sprint tl in Val Müstair avanzano Greta Laurent ed Elisa Brocard (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha aperto il 2021 con il Tour de Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: oggi la manifestazione è partita dalla Svizzera, in Val Müstair, con una sprint in tecnica libera, che ha appena visto andare in archivio le qualificazioni femminili, con due azzurre tra le migliori trenta. Ritornano le svedesi e dominano la scena: prima Maja Dahlqvist, che copre 1.4 km in 3’30?86, seconda Linn Svahn a 2?84, quarta Moa Lundgren a 4?31. Al terzo posto la leader della classifica di specialità, l’elvetica Nadine Faehndrich, a 4?25, quinta la leader della generale, la statunitense Rosie Brennan, staccata di 4?38. In casa Italia, delle sette azzurre al via, si qualificano Greta Laurent, 12ma a 8?35, ed Elisa ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha aperto ilcon ilde Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: oggi la manifestazione è partita dalla Svizzera, in Val, con unain tecnica libera, che ha appena visto andare in archivio le qualificazioni, con due azzurre tra le migliori trenta. Ritornano le svedesi e dominano la scena: prima Maja Dahlqvist, che copre 1.4 km in 3’30?86, seconda Linn Svahn a 2?84, quarta Moa Lundgren a 4?31. Al terzo posto la leaderclassifica di specialità, l’elvetica Nadine Faehndrich, a 4?25, quinta la leadergenerale, la statunitense Rosie Brennan, staccata di 4?38. In casa Italia, delle sette azzurre al via, si qualificano, 12ma a 8?35, ed...

Lo sci di fondo apre il 2021 con il Tour de Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: si gareggerà infatti da oggi a domenica 10 gennaio 2021, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì.

