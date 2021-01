Torino è la città italiana con più auto in rapporto al numero di abitanti (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - È Torino la città italiana con più auto in rapporto alla popolazione, secondo le cifre di fine 2019. Lo si desume dai dati sul parco circolante delle autovetture nei maggiori centri urbani, incrociati con quelli Istat sulla popolazione. Secondo i numeri dell'Anfia, l'associazione delle imprese operanti nella filiera auto, Torino ha contato dal 2010 al 2019 una crescita delle vetture registrate da 544 mila a 554mila; nello stesso lasso di tempo la popolazione è scesa da 907mila a 870mila, e il rapporto è dunque salito dal 60% al 63,7%. Torino ha così superato Roma, in cui la dinamica è stata opposta: gli abitanti in dieci anni sono saliti (da 2,761 a 2,837 milioni) mentre le ... Leggi su agi (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Èlacon piùinalla popolazione, secondo le cifre di fine 2019. Lo si desume dai dati sul parco circolante dellevetture nei maggiori centri urbani, incrociati con quelli Istat sulla popolazione. Secondo i numeri dell'Anfia, l'associazione delle imprese operanti nella filieraha contato dal 2010 al 2019 una crescita delle vetture registrate da 544 mila a 554mila; nello stesso lasso di tempo la popolazione è scesa da 907mila a 870mila, e ilè dunque salito dal 60% al 63,7%.ha così superato Roma, in cui la dinamica è stata opposta: gliin dieci anni sono saliti (da 2,761 a 2,837 milioni) mentre le ...

