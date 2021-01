Tempesta di neve sull’Appennino tosco emiliano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Fortissime nevicate sono in atto sull’Appennino tosco emiliano, soprattutto sulla parte più settentrionale, in coincidenza dei confini con le province tra La Spezia e Piacenza, Massa-Carrara e Parma, Pistoia, Reggio Emilia e Modena. La serie di foto proviene dall’area prossima all’Abetone. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Fortissime nevicate sono in atto, soprattutto sulla parte più settentrionale, in coincidenza dei confini con le province tra La Spezia e Piacenza, Massa-Carrara e Parma, Pistoia, Reggio Emilia e Modena. La serie di foto proviene dall’area prossima all’Abetone. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale.

