Superate le 32 mila persone vaccinate in Italia: è il Friuli-Venezia Giulia la Regione più virtuosa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono 32.969 le persone vaccinate contro il Covid-19 in Italia alle 13 di oggi, 1° gennaio 2021. Al momento, la Regione più virtuosa è il Friuli-Venezia Giulia che ha già somministrato il 16,3% delle dosi a disposizione, pari a 1.948 persone vaccinate. Seguono la Provincia di Bolzano (16,2%) e il Lazio (13,5%). In termini assoluti, invece, è il Lazio la Regione che ha somministrato più dosi (6.170), seguita da Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Campania, come si può vedere nella tabella di seguito, tratta dalla piattaforma sviluppata dal governo e dal ministero della Salute che dà conto del progresso della campagna vaccinale in Italia. La classifica delle Regioni che hanno effettuato ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono 32.969 lecontro il Covid-19 inalle 13 di oggi, 1° gennaio 2021. Al momento, lapiùè ilche ha già somministrato il 16,3% delle dosi a disposizione, pari a 1.948. Seguono la Provincia di Bolzano (16,2%) e il Lazio (13,5%). In termini assoluti, invece, è il Lazio lache ha somministrato più dosi (6.170), seguita da Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Campania, come si può vedere nella tabella di seguito, tratta dalla piattaforma sviluppata dal governo e dal ministero della Salute che dà conto del progresso della campagna vaccinale in. La classifica delle Regioni che hanno effettuato ...

