Primo nato del 2021 a Roma, si chiama Alessandro. Brindisi in sala parto un secondo dopo la mezzanotte (Di venerdì 1 gennaio 2021) La mamma è felice di dare l'annuncio di persona, raggiunta da Tgcom24. 'Io, il papà Maksim e il fratellino di 4 anni, siamo molto felici di questa speranza che ha portato Alessandro, non solo a noi'. ... Leggi su blitzquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) La mamma è felice di dare l'annuncio di persona, raggiunta da Tgcom24. 'Io, il papà Maksim e il fratellino di 4 anni, siamo molto felici di questa speranza che ha portato, non solo a noi'. ...

HuffPostItalia : Si chiama Antonio il primo nato del 2021 - RSInews : Noel è il primo nato in Ticino Il piccolo è venuto al mondo poco dopo la mezzanotte alla clinica Sant'Anna di Soren… - irpiniatimes1 : Primo nato del 2021 si chiama Andrea: festa alla Malzoni - siracusaoggi : (Benvenuto Marco, primo nato del 2021 in provincia di Siracusa) - - claudia_greco : @HuffPostItalia Grande Antonio! Per campanilismo sei tu, per me, il primo nato, piccolo catanese ?? -