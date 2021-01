Premier League 2020/2021: Soucek gela Ancelotti, colpo West Ham contro l’Everton (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non è un buon momento per l’Everton di Carlo Ancelotti, che dopo non aver potuto giocare contro il Manchester City per via dei casi di coronavirus tra gli ospiti, subiscono una sconfitta non meritata e arrivata nei minuti finali contro un West Ham davvero cinico e ormai consapevole dei propri mezzi. La squadra di Liverpool viene gelata da Soucek che trova il gol vittoria a tre giri di lancette dal termine nel match della diciassettesima giornata di Premier League. IL RACCONTO DEL MATCH – A Goodison Park il primo tempo è decisamente sonnecchioso e l’occasione più importante è per i padroni di casa, che con Bernard sfiorano il vantaggio con la botta da fuori su cui Randolph è attentissimo. Nella ripresa Cresswell sfiora il gol per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non è un buon momento perdi Carlo, che dopo non aver potuto giocareil Manchester City per via dei casi di coronavirus tra gli ospiti, subiscono una sconfitta non meritata e arrivata nei minuti finaliunHam davvero cinico e ormai consapevole dei propri mezzi. La squadra di Liverpool vieneta dache trova il gol vittoria a tre giri di lancette dal termine nel match della diciassettesima giornata di. IL RACCONTO DEL MATCH – A Goodison Park il primo tempo è decisamente sonnecchioso e l’occasione più importante è per i padroni di casa, che con Bernard sfiorano il vantaggio con la botta da fuori su cui Randolph è attentissimo. Nella ripresa Cresswell sfiora il gol per la ...

SkySport : City, Guardiola conferma: '5 positivi nella rosa'. Per ora con il Chelsea si gioca - SkySport : EVERTON-WEST HAM 0-1 Risultato finale ? ? #Soucek (86') ? Premier League - 17^ Giornata ? #SkyPremier… - capuanogio : Numerosi positivi riscontrati oltre ai 4 già scoperti nei giorni scorsi, bolla compromessa e situazione a rischio.… - AngryBilic : @OgbonnaOfficial is the greatest centre back in Premier League history.... Ogbonna > Stam Ogbonna > Terry Ogbonna… - sportli26181512 : Everton-West Ham 0-1: Vittoria per il West Ham che è riuscito a battere a domicilio l'Everton per 1-0 nel match del… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Calcio in tv: Capodanno con la Premier League Il Secolo XIX Premier League, Everton-West Ham 0-1: beffa nel finale per Ancelotti

Il match di giornata, valevole per il diciassettesimo turno di Premier League, Everton-West Ham è terminato 1-0 in favore degli ospiti. Mattatore della ...

Premier League, frena l’Everton di Ancelotti: il West Ham vince di misura a Goodison Park

Quinto ko stagionale per l’Everton di Carlo Ancelotti. I toffees – nell’anticipo della diciassettesima giornata di Premier League – non sono riusciti ad imporsi contro il West Ham: decisiva la rete di ...

Il match di giornata, valevole per il diciassettesimo turno di Premier League, Everton-West Ham è terminato 1-0 in favore degli ospiti. Mattatore della ...Quinto ko stagionale per l’Everton di Carlo Ancelotti. I toffees – nell’anticipo della diciassettesima giornata di Premier League – non sono riusciti ad imporsi contro il West Ham: decisiva la rete di ...