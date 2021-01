Napoli | tegola-Osimhen | Positivo al Covid | tutta colpa della festa di compleanno sfrenata?

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Victorè risultatoal coronavirus e sarà quindi costretto a prolungare la sua assenza dai campi di gioco, iniziata lo scorso 8 novembre a causa di un infortunio subito con la sua nazionale. Probabilmente il contagio è avvenuto durante ladimolto movimentata organizzata lo scorso 29 dicembre. Proprio quando ormai il suo rientro sembrava molto vicino, è arrivata la brutta notizia del, comunicata ufficialmente dal: “È risultatoal tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall'estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.era appena tornato da Anversa, in Belgio, dove si era recato per curare l'infortunio alla spalla: a questo ...

Tegola in casa Napoli per Victor Osimhen, che dopo una travagliata parte iniziale di stagione a causa di un infortunio, ora.... ?? | La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall'estero.