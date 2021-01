qn_lanazione : Monossido di carbonio, genitori e due bambini intossicati - ReggioPress : Guastalla, famiglia intossicata dal monossido di carbonio - LetiziaFirenze : Donna incinta, il marito e la figlia di 2 anni intossicati dal monossido di carbonio - Luccaindiretta - qn_lanazione : Monossido di carbonio, nella notte ricoverata una famiglia - ValserianaNews : 2 adulti e 2 bambini intossicati da monossido di carbonio nella notte a Nese. Ricoverati in ospedale. -

Ultime Notizie dalla rete : Monossido carbonio

Tre giovani egiziani sono stati trasportati in ospedale questa mattina (alle 5.20) per sintomi riconducibili ad una intossicazione da monossido di carbonio. Non sarebbero in pericolo di vita. Il fatto ...Gran lavoro anche tra San Silvestro e Capodanno per i vigili del fuoco comaschi. Il 2021 è iniziato con un intervento attorno all’una di notte in via Zara, Ponte Lambro, per l’incendio di un’auto. Att ...