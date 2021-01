Mattarella: Della Vedova, ‘giusto richiamo a vaccini e giusto uso fondi Ue’ (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Nel suo messaggio per il nuovo anno, Mattarella ha giustamente unito il richiamo al dovere civile Della vaccinazione al dovere politico di usare i fondi europei non per il consenso immediato, ma per riforme e investimenti a favore delle nuove generazioni. L’Unione europea ha decisamente fatto la sua parte, l’Italia sta invece accumulando ritardi”. Lo dichiara Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Nel suo messaggio per il nuovo anno,ha giustamente unito ilal dovere civilevaccinazione al dovere politico di usare ieuropei non per il consenso immediato, ma per riforme e investimenti a favore delle nuove generazioni. L’Unione europea ha decisamente fatto la sua parte, l’Italia sta invece accumulando ritardi”. Lo dichiara Benedetto, segretario di Più Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Quirinale : Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella: - CarloCalenda : Quando parlavo oggi della retorica vuota e stonata. Eccola. Quello che chiedeva di mettere Mattarella in stato d’ac… - lauraboldrini : 'Ora dobbiamo preparare il futuro. Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori'. Fac… - SnodiEU : In evidenza: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ScrittureRai : RT @GiusCandela: Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica #Mattarella in totale è stavo visto da 15.272.170 spettatori con… -