Gli auguri di Mattarella e l’appello all’unità per far ripartire l’Italia. Poi sul siero anti covid precisa che “vaccinarsi è un dovere” e “lo farò appena posso” (Di venerdì 1 gennaio 2021) “La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela”. Questo l’auspicio espresso dal Capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio agli italiani per la fine dell’anno. Discorso improntato principalmente sugli effetti della pandemia e sull’importanza del vaccino. “vaccinarsi – afferma – è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza”. “Rivolgendomi a voi – aggiunge ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) “La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela”. Questo l’auspicio espresso dal Capo dello Stato Sergionel suo messaggio agli italiani per la fine dell’anno. Discorso improntato principalmente sugli effetti della pandemia e sull’importanza del vaccino. “– afferma – è una scelta di responsabilità, un. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccineròpossibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza”. “Rivolgendomi a voi – aggiunge ...

ItalyMFA : Auguri di #BuonAnno2021 a tutti gli Italiani ????, in particolare ai connazionali all'estero ???? We wish a… - MediasetTgcom24 : Mattarella: 'Difficile quest'anno trovare le parole per farvi gli auguri' - Pres_Casellati : Buon 2021 a tutti gli italiani. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #Capodanno2021 #1gennaio #Auguri - apath1que : io che di prima mattina ho videochiamato mezzo mondo per gli auguri - bisciaz : Raffinati gli auguri via posta elettronica, mi piacciono! -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri Capodanno, gli auguri di Silvio Berlusconi insieme alla figlia Marina e la compagna Marta Fascina Corriere della Sera GF Vip, Pierpaolo Pretelli chiude in diretta il collegamento con la famiglia: la ramanzina di mamma Margherita

Ramanzina in diretta tv per Pierpaolo Pretelli durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco le parole di mamma Margherita.

Eiichiro Oda di ONE PIECE augura un buon 2021 con una splendida Nami

Abbiamo visto il contributo di Hiro Mashima con EDENS ZERO, ma ovviamente non manca l'augurio del mangaka di ONE PIECE, Eiichiro Oda. Il famosissimo scrittore e disegnatore ha deciso di non usare il ...

Ramanzina in diretta tv per Pierpaolo Pretelli durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco le parole di mamma Margherita.Abbiamo visto il contributo di Hiro Mashima con EDENS ZERO, ma ovviamente non manca l'augurio del mangaka di ONE PIECE, Eiichiro Oda. Il famosissimo scrittore e disegnatore ha deciso di non usare il ...