Elettra Lamborghini | La colazione di capodanno è abbondante e bollente

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Vediamo insieme quale delle tante tradizioni di, la bellissimaha deciso di rispettare, ma stupendo i fan. La bellissimasi trova in vacanza sulla neve, insieme a suo marito Afrojack. Ma nella notte diè successo qualcosa di particolare, vediamo insieme che cosa.: arispetta la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Daniela94978980 : RT @CanyamanLe: #Repost @verissimotv ... Dalle emozioni del matrimonio di Elettra Lamborghini alla storia di #CanYaman, fino al dolce annun… - CanyamanLe : #Repost @verissimotv ... Dalle emozioni del matrimonio di Elettra Lamborghini alla storia di #CanYaman, fino al dol… - Elisa00970936 : RT @IcyZorzi: #Capodanno2021 Conduttori: Tommaso Zorzi, Pierpaolo Petrelli e Aurora Ramazzotti Ospiti: Malgioglio, Elettra Lamborghini, Ach… - marxlipaist : 28: Musica (e il Resto Scompare) - Elettra Lamborghini ???? 92 streams - Paolo75425585 : Ieri l' ospite che ho preferito è stata Elettra Lamborghini.#gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si trova nel Gstaad con suo marito Afrojack, per festeggiare insieme gli ultimi giorni dell'anno. I due hanno avuto problemi sulla neve ...Bologna, 1 gennaio 2021 – Capodanno romantico ed hot per Elettra Lamborghini. L’ereditiera bolognese ha festeggiato l’arrivo del 2021 in compagnia del marito, il dj Nick van de Wall, meglio conosciuto ...