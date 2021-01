Coprifuoco, confermate le misure restrittive anche dopo l’Epifania (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Paese rimarrà diviso in zone rosse, arancioni e gialle anche dopo la fine delle feste. Di conseguenza, in Italia verrà confermato anche il Coprifuoco imposto dalle ore 22 alle 5 della mattina. A confermarlo sono stati il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza. La pandemia, infatti, non è ancora sono controllo, e queste sono le misure che, nel tempo, si sono rivelate più funzionali per contenere la diffusione del Coronavirus. “dopo la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle”, ha appunto sottolineato Speranza. >> Leggi anche: L’Italia dopo il 6 gennaio, Speranza: “Priorità ritorno in classe, ma resteranno le ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Paese rimarrà diviso in zone rosse, arancioni e giallela fine delle feste. Di conseguenza, in Italia verrà confermatoilimposto dalle ore 22 alle 5 della mattina. A confermarlo sono stati il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza. La pandemia, infatti, non è ancora sono controllo, e queste sono leche, nel tempo, si sono rivelate più funzionali per contenere la diffusione del Coronavirus. “la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare lebase delle zone gialle”, ha appunto sottolineato Speranza. >> Leggi: L’Italiail 6 gennaio, Speranza: “Priorità ritorno in classe, ma resteranno le ...

agmorettoni : RT @castorofotonico: Ma con l'intero quadrante sud-est di #Roma in #blackout elettrico e il coprifuoco in vigore, mi confermate che domatti… - StruzzoSapiens : RT @castorofotonico: Ma con l'intero quadrante sud-est di #Roma in #blackout elettrico e il coprifuoco in vigore, mi confermate che domatti… - castorofotonico : Ma con l'intero quadrante sud-est di #Roma in #blackout elettrico e il coprifuoco in vigore, mi confermate che doma… - CheHardship : Oggi devo andare a pranzo dai suoceri. Mi confermate che alle 14:30 scatta il coprifuoco e bisogna andar via? ?? -