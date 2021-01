Cesano Boscone, cagnolina morta folgorata: la padrona avvia una class action (Di venerdì 1 gennaio 2021) Cesano Boscone (Milano), 1 gennaio 2021 " "L'anno è finito in modo terribile, voglio solo fare un proposito, anzi, una promessa: nessun cane dovrà morire folgorato . Mai più. Possiamo cambiare le cose ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 1 gennaio 2021)(Milano), 1 gennaio 2021 " "L'anno è finito in modo terribile, voglio solo fare un proposito, anzi, una promessa: nessun cane dovrà morire folgorato . Mai più. Possiamo cambiare le cose ...

Cesano Boscone (Milano), 1 gennaio 2021 – “L’anno è finito in modo terribile, voglio solo fare un proposito, anzi, una promessa: nessun cane dovrà morire folgorato. Mai più. Possiamo cambiare le cose ...

Cinque cani morti folgorati dalla corrente mentre giocavano nella neve: ecco cosa sta succedendo a Milano e perché

“Stavo passeggiando con una mia amica, alle Colonne di San Lorenzo, con Kaos al guinzaglio. A un certo punto lui ha cominciato a guaire in modo straziante. Pensavo si fosse ferito, magari per un cocci ...

