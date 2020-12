Tommaso Zorzi/ Pronto per la conduzione del Grande Fratello Vip? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tommaso Zorzi, la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020 segnerà il debutto come conduttore che in questi due giorni ha discusso anche con Stefania Orlando Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 31 dicembre 2020), la puntata di questa sera del2020 segnerà il debutto come conduttore che in questi due giorni ha discusso anche con Stefania Orlando

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - dayaneaduamerda : RT @103puntifelici: Alla fine di questo anno catastrofico io però vorrei ringraziare Tommaso Zorzi che, aldilà del grande fratello, mi ha t… - thatsthefckntea : RT @103puntifelici: Alla fine di questo anno catastrofico io però vorrei ringraziare Tommaso Zorzi che, aldilà del grande fratello, mi ha t… - giorgiafisichel : RT @vicscap: Grazie per averci tenuto compagnia in quarantena Ma soprattutto grazie per questo meraviglioso Grande Fratello Tommy, perché… - Reberebby215 : RT @103puntifelici: Alla fine di questo anno catastrofico io però vorrei ringraziare Tommaso Zorzi che, aldilà del grande fratello, mi ha t… -