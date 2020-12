The Binding of Isaac: Repentance svelerà la data di uscita domani in un nuovo trailer (Di giovedì 31 dicembre 2020) The Binding of Isaac: Repentance, definito dal suo creatore, Edmund McMillen, un sequel travestito da espansione, non ha ancora una data di uscita. Tuttavia, la data di lancio del DLC sarà svelata molto presto. McMillen ha annunciato attraverso Twitter che domani, 1 gennaio 2021, sarà pubblicato un nuovo trailer dedicato a The Binding of Isaac: Repentance e nello stesso video sarà svelata la data di lancio. Attualmente, su Steam viene indicata come finestra di lancio il primo trimestre del 2021, ma domani sapremo con precisione quando sarà lanciato il DLC. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Theof, definito dal suo creatore, Edmund McMillen, un sequel travestito da espansione, non ha ancora unadi. Tuttavia, ladi lancio del DLC sarà svelata molto presto. McMillen ha annunciato attraverso Twitter che, 1 gennaio 2021, sarà pubblicato undedicato a Theofe nello stesso video sarà svelata ladi lancio. Attualmente, su Steam viene indicata come finestra di lancio il primo trimestre del 2021, masapremo con precisione quando sarà lanciato il DLC. Leggi altro...

