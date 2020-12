Terremoto in Croazia: scosse senza fine fra magnitudo 4 e 5 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Altre due scosse di Terremoto di magnitudo 4 e 4.1 sono state registrata questa mattina alle 4:33 e alle 9:15 nel centro della Croazia . Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 31 dicembre 2020) Altre duedidi4 e 4.1 sono state registrata questa mattina alle 4:33 e alle 9:15 nel centro della. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Pontifex_it : Ieri un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Croazia. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è sta… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: - DPCgov : ????????#Terremoto #Croazia: in partenza dall’Italia materiali per aiutare la popolazione colpita dal violento sisma.10… - ItalyinIasi : RT @Quirinale: Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: - ziolions4219 : RT @Rvaticanaitalia: #Terremoto #Croazia Dalla diocesi di #Sisak, una delle zone più colpite del Paese, la testimonianza di don Ivan Grbesi… -