Scuola | rientro in classe il 7 gennaio Via libera dei prefetti | “Ma solo al 50%”

Roma, 31 dic – Via libera dei prefetti al rientro a Scuola il 7 gennaio, ma soltanto al 50%. "Le prefetture hanno adottato i documenti operativi all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento Scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7 gennaio, dell'attività didattica in presenza". E' quanto si legge nella nota diffusa oggi dal Viminale, in cui si specifica che "i prefetti hanno tenuto conto anche dell'ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50%". Dunque al termine delle festività natalizie, la metà degli studenti delle scuole medie e superiori potranno tornare in classe.

Il 2020 si chiude con una risalita dei contagi, mentre i decessi restano 555. Ricciardi e Sileri: prudenza su rientro a scuola

