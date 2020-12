Running | Crippa | “Ho creduto al record europeo ma ci riproverò”

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 dicembre 2020) “Ci hofino alla fine, ho fatto l’ultimo giro fortissimo ma non ci sono riuscito di poco. Ci. Non si tratta di un tentativo che faccio cinque volte all’anno ma nella prossima stagione se ci dovesse essere una gara dei 5 km su strada cisicuramente. Il 2020 è finito ora testa al 2021 che speriamo sia migliore dell’anno che si sta per chiudere”. Queste le parole di Yemanal termine della BOClassic, ultima gara dell’anno conclusa dal mezzofondista in quarta posizione con il tempo di 13’20” ad un passo daleuropei di Jimmy Gressier (13’18”). SportFace.