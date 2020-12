Roma, Francesco scompare nel nulla: l’appello della Polizia di Stato per ritrovarlo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, si allontana a piedi dalla propria abitazione e fa perdere le proprie tracce. Sono ore di apprensione queste di fine anno per la famiglia di Rappocciolo Francesco, 62 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri, mercoledì 30 dicembre 2020. Francesco Rappocciolo scomparso da casa: l’appello per ritrovarlo La Polizia di Stato ha avviato le ricerche per ritrovare il 62enne scomparso ieri dalla propria abitazione di via Silvestri a Roma la cui denuncia di scomparsa è stata presentata dalla moglie dell’uomo. Ecco cosa sappiamo L’uomo, Rappocciolo Francesco, è nato a Roma il 29 marzo 1958. Si è allontanato a piedi senza documenti al seguito e senza telefono. La moglie, recatasi negli uffici del XII Distretto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 31 dicembre 2020), si allontana a piedi dalla propria abitazione e fa perdere le proprie tracce. Sono ore di apprensione queste di fine anno per la famiglia di Rappocciolo, 62 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri, mercoledì 30 dicembre 2020.Rappocciolo scomparso da casa:perLadiha avviato le ricerche per ritrovare il 62enne scomparso ieri dalla propria abitazione di via Silvestri ala cui denuncia di scomparsa è stata presentata dalla moglie dell’uomo. Ecco cosa sappiamo L’uomo, Rappocciolo, è nato ail 29 marzo 1958. Si è allontanato a piedi senza documenti al seguito e senza telefono. La moglie, recatasi negli uffici del XII Distretto di ...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Tra le norme sulla scuola ce ne sono alcune che hanno un valore speciale, quelle che rafforzano il Fondo contro le diseguaglianze e per il contrasto alla povertà educativa ...

