Ma quale zona rossa: questa è una pagliacciata! (Di giovedì 31 dicembre 2020) La zona rossa tanto decantata dalle istituzioni per contenere i contagi nelle giornate clou delle feste, è un colabrodo. Pescheria (Web)Flotte di persone in coda per acquistare pesce fresco, nella tradizione piatto tipico della vigilia di Capodanno. Siamo a Napoli, ma in teoria si potrebbe essere ovunque. Le code all’esterno dei negozi di abbigliamento, dei negozi di elettronica, di qualsiasi tipo di negozio, quello che insomma si è visto nel corso di questa fasulla zona rossa. Perchè di fatto, siamo onesti, questa zona rossa è una pagliacciata, e chi governa, lo sa fin troppo bene. E’ una pagliacciata perchè nonostante sia chiaro un po’a tutti che chiudere tutto come si è fatto a marzo non è possibile, perchè il paese non ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Latanto decantata dalle istituzioni per contenere i contagi nelle giornate clou delle feste, è un colabrodo. Pescheria (Web)Flotte di persone in coda per acquistare pesce fresco, nella tradizione piatto tipico della vigilia di Capodanno. Siamo a Napoli, ma in teoria si potrebbe essere ovunque. Le code all’esterno dei negozi di abbigliamento, dei negozi di elettronica, di qualsiasi tipo di negozio, quello che insomma si è visto nel corso difasulla. Perchè di fatto, siamo onesti,è una pagliacciata, e chi governa, lo sa fin troppo bene. E’ una pagliacciata perchè nonostante sia chiaro un po’a tutti che chiudere tutto come si è fatto a marzo non è possibile, perchè il paese non ...

L'Italia in zona rossa per Capodanno 2021. Da oggi fino al 3 gennaio di nuovo in vigore le regole più restrittive, previste dal decreto Natale, con l'aggiunta di un coprifuoco 'speciale'. Secondo il c ...

L'Aquila: diventano permanenti le aree pedonali e le zone a traffico limitato

Diventano permanenti le zone a traffico limitato (ztl) e le aree pedonali urbane (apu) del centro storico dell’Aquila, istituite la scorsa estate in ...

