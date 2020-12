Libero | “De Laurentiis non riesce a stare un passo indietro al Napoli e così lo azzoppa”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra i flop del 2020 a firma di Biasin, su, la Ferrari che fa peggio della Panda, la querelle Messi-Barcellona, Spadafora che “ha fatto di tutto per disturbare il calcio” ma anche il presidente del, Aurelio De. “Si presenta in Lega senza mascherina, è protagonista assoluto del “caso-Juve-”. Nonunal suo club e,facendo, lo”. Ce n’è anche per gli agenti dei calciatori: “Il mondo del calcio sta andando letteralmente affanzum, loro non battono ciglio: chiedono l’aumento, minacciano di portare via i loro assistiti a costo zero. Il pallone è nelle loro mani, ma la colpa è di chi glielo permette”. E ancora Maradona, tra liti giudiziarie e battaglia per ...