Lazio: Luiz Felipe di nuovo ai box, Acerbi e Leiva in gruppo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Qualche buona notizia e diversi assenti al Fersini di Formello per l’ultimo allenamento dell’anno A Formello la Lazio continua ad allenarsi in vista del Genoa, e nella mattinata è andato in scena l’ultimo allenamento del 2020 agli ordini di Simone Inzaghi. Out Parolo, fermo per un trauma alla caviglia da ormai due settimane, non si vedono neanche Correa e Fares, entrambi alle prese con problemi muscolari al polpaccio: elongazione per il Tucu, stiramento per l’algerino. L’obiettivo dichiarato (che sarà difficile) è il derby di venerdì 15 gennaio 2021. Solo palestra per Lulic, il capitano svolgeva da due giorni un lavoro differenziato fatto soprattutto di allunghi. Ai box anche Luiz Felipe per un riacutizzarsi dei problemi alla caviglia che lo hanno tormentato da inizio stagione. Rischia il posto col Genoa, ma la società dovrà a questo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Qualche buona notizia e diversi assenti al Fersini di Formello per l’ultimo allenamento dell’anno A Formello lacontinua ad allenarsi in vista del Genoa, e nella mattinata è andato in scena l’ultimo allenamento del 2020 agli ordini di Simone Inzaghi. Out Parolo, fermo per un trauma alla caviglia da ormai due settimane, non si vedono neanche Correa e Fares, entrambi alle prese con problemi muscolari al polpaccio: elongazione per il Tucu, stiramento per l’algerino. L’obiettivo dichiarato (che sarà difficile) è il derby di venerdì 15 gennaio 2021. Solo palestra per Lulic, il capitano svolgeva da due giorni un lavoro differenziato fatto soprattutto di allunghi. Ai box ancheper un riacutizzarsi dei problemi alla caviglia che lo hanno tormentato da inizio stagione. Rischia il posto col Genoa, ma la società dovrà a questo ...

