Giulia De Lellis, Capodanno in Svizzera: “Sono entrata con tutti i permessi” (Di giovedì 31 dicembre 2020) La web influencer ha dato spiegazioni riguardo la sua ultima scelta che ha fatto infuriare i follower visto l'ultimo Dpcm di Conte L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 31 dicembre 2020) La web influencer ha dato spiegazioni riguardo la sua ultima scelta che ha fatto infuriare i follower visto l'ultimo Dpcm di Conte L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Una_Gioia_Mai : Qualcuno spieghi a Giulia de Lellis che afferma di essere in Svizzera a sciare quando invece non poteva muovere il culo dalla sua città - GossipItalia3 : Giulia De Lellis in intimo: si scioglie anche la neve #gossipitalianews - jhullypeereira : Qualcuno sa dirmi dove cazzo sta Giulia de Lellis per avere -18 gradi in montagna nel mezzo della neve e principalm… - barcheavela : Ricapitolando -Giulia De Lellis ha 'tradito' Damante con un suo carissimo amico: Carlo Gussalli Beretta (ex di Daya… - zazoomblog : Giulia De Lellis nella neve fa una dedica bellissima al suo compagno-FOTO - #Giulia #Lellis #nella #dedica -