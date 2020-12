GF Vip, è pace tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip, per due persone è tornato il sereno. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrano essere di nuovo amiche. Prima della fine dell’anno nella Casa del “Grande Fratello Vip” torna a regnare il sereno. La pace è stata fatta tra l’attrice siciliana Adua Del Vesco e la modella brasiliana Dayane Mello. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip, per due persone è tornato il sereno.sembrano essere di nuovo amiche. Prima della fine dell’anno nella Casa del “Grande Fratello Vip” torna a regnare il sereno. Laè stata fatta tra l’attrice siciliana Adua Del Vesco e la modella brasiliana. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, dopo l’allontanamento #RosalindaCannavò scrive una lettera a #DayaneMello per fare pace, ma… - IncontriClub : Grande Fratello Vip 5: il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (video) - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5: il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (video) - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 5”: MARIA DE FILIPPI VIDEOCOLLEGATA PER IL SIPARIETTO CON TOMMASO ZORZI, NATALIA PARAGONI IN “… - DTenagneGargano : Alfonso che promette guerra all'inizio della diretta del #GF tra A e N, ma lei scrive una lettera all'ultimo moment… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip pace GF Vip: pace fatta tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet SoloDonna GF Vip, è pace tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Nella Casa del Grande Fratello Vip, per due persone è tornato il sereno. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrano essere di nuovo amiche.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, torna la pace: “Voglio che tu sia felice”

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, torna la pace: "Voglio che tu sia felice", il sereno dopo la lite della scorsa puntata del GF Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, per due persone è tornato il sereno. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrano essere di nuovo amiche.Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, torna la pace: "Voglio che tu sia felice", il sereno dopo la lite della scorsa puntata del GF Vip.