GF Vip 5, Dayane Mello rischia grosso: giungono accuse durissime (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo aver rotto i rapporti con Adua Del Vesco, Dayane Mello rischia l'uscita-lampo dal GF Vip. Questo perché a detta di una parte del web ha speso parole critiche sull'aspetto fisico di alcuni coinquilini nella Casa più spiata d'Italia, in modo gratuito. Non a caso, spuntano sui social diversi messaggi di contestazione, che chiedono alla produzione del reality-show di stabilire dei provvedimenti nei riguardi della modella brasiliana. Tra gli stessi, viene richiesta persino la squalifica dal gioco. Che il Gf vip possa accogliere le richieste del web? Gf vip 5, Dayane Mello indispettisce il popolo del web La modella brasiliana Dayane Mello è al centro delle nuove polemiche sollevatesi in rete sul Gf vip 5 in corso, per via di alcune sue esternazioni avute nella Casa, ...

