Fiere | i sindaci Gnassi e Merola | ' Fusione Bologna-Rimini complessa | ne riparleremo'

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Dellatra ledine parla nel 2021. E' il messaggio dei due, Virginioe Andrea. 'In relazione al processo di aggregazione delle due società...

Ultime Notizie dalla rete : Fiere sindaci

E' chiara in Ghinelli e nella sua giunta la consapevolezza di come il Covid abbia messo in ginocchio la città e il suo sistema produttivo. I timori di quello che potrà accadere sono infatti tutt'altro ...Una operazione complessa, forse più del previsto, quella che dovrebbe portare alla fusione tra la Fiera di Rimini e quella di Bologna. La nota dei sindaci ...