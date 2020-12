F1, Lewis Hamilton diventa “Sir”: la Regina Elisabetta lo farà baronetto (Di giovedì 31 dicembre 2020) . Dopo qualche titubanza di troppo negli anni scorsi, finalmente Buckingham Palace ha deciso di insignire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton finalmente ce l’ha fatta. Il campione di Formula 1 è stato insignito del titolo di cavaliere nella “New Year Honours” del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) . Dopo qualche titubanza di troppo negli anni scorsi, finalmente Buckingham Palace ha deciso di insignire il sette volte campione del mondofinalmente ce l’ha fatta. Il campione di Formula 1 è stato insignito del titolo di cavaliere nella “New Year Honours” del L'articolo proviene da Inews.it.

lewixbreathin : buongiorno solo a sir lewis hamilton - thelastcornerit : Lewis Hamilton diventa 'Sir': nominato baronetto per meriti sportivi - - Pih981 : RT @F1Daviderusso: Oggi sarà nominato Cavaliere SIR Lewis #Hamilton, tattoo ???? T I I S L E L - Pih981 : RT @TeenaMahr: Già lo sento il Vanz urlare SIR LEWIS HAMILTON DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO PER L'OTTAVA VOLTA - sailormartss : RT @perchetendenza: 'Sir Lewis Hamilton': Perché il pilota britannico sarà nominato baronetto nel New Year Honours di oggi per 'l'ecceziona… -