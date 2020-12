Coronavirus | 5 positivi a Nusco

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi 34 tamponisu 897 effettuati in Irpinia. La percentuale è bassa ma in provincia di Avellino si registrano ancora focolai. E' il caso di, che oggi fa registrare altri 5 contagi al ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 30/12/20 • Attualmente positivi: 564.395 • Deceduti: 73.604 (+575) • Dimessi/Guariti: 1.445.690 (+… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 61 falsi positivi ad Aosta: la procura apre un fascicolo #coronavirus - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-17) e nei reparti (-17). A fronte di 23.878 tamp… - binottofranco : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Veneto: dati #31dicembre: 129 morti, 4800 nuovi positivi ?Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #Io… - PaoloMadonnaDF : Ieri 30/12/20 negli Stati Uniti ci sono stati 229.235 positivi al Coronavirus e 3.808 morti tot 342.577.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi

"I nuovi positivi in Toscana sono 632 su 11.353 tamponi molecolari e 5.115 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bolletti ...Sull'organizzazione della campagna vaccinale contro il coronavirus, "non possiamo permetterci errori, dobbiamo farci trovare pronti. Se arrivano 400mila dosi a settimana, quelle dosi dovranno essere c ...