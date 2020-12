Copenaghen | capitale sostenibile | il primo dei 21 motivi per un viaggio in Danimarca nel ' 21

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Elogiata per la creazione di soluzioni sostenibili e qualità della vita,è tra le 25 destinazioni in tutto il mondo che National Geographic (“Best of the World 2021”) ritiene siano da visitare nel prossimo anno. Alla luce e a conferma di questo riconoscimento internazionale laha già pronto un invitante calendario con 21, fra attrazioni ed eventi adatti a ogni tipo di turista, per iniziare a sognare e a programmare unnel paese di Andersen nel corso dell’anno che verrà. 1. Nel 2021 viene svelato uno dei segreti meglio custoditi della: apre per la prima volta al pubblico il bunker Regan Vest, museo a 60 metri sotto terra, con sette percorsi espositivi che offrono ai visitatori diverse prospettive sulla Guerra Fredda, ispirandosi alle costruzioni militari ...