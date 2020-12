Chiara Biasi: dondolando la testa su e giù, un trionfo di bellezza – VIDEO (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’influencer Chiara Biasi si diverte con poco e conquista in maniera insolita i suoi fan: un movimento di testa “seducente”. La lifestyle blogger, Chiara Biasi, si diletta con molto poco in un mercoledì sera particolarmente noioso. Un’abilità strabiliante, quella di dondolare la sua testa senza un apparente motivo, che però le fa brillantemente fruttare una L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’influencersi diverte con poco e conquista in maniera insolita i suoi fan: un movimento di“seducente”. La lifestyle blogger,, si diletta con molto poco in un mercoledì sera particolarmente noioso. Un’abilità strabiliante, quella di dondolare la suasenza un apparente motivo, che però le fa brillantemente fruttare una L'articolo proviene da YesLife.it.

laAleCocci : @CRISTINAMAVIO Sonia che ha copia il tatuaggio alla Chiara Biasi ?????? noi siamo viperelle da settembre quando la lor… - G1NGERETTI : @_inmyremains__ Guarda la più magra in assoluto che mi viene in mente è Chiara Biasi e non é un tipo di fisico che… -

