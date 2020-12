2 ingegnosi trucchi dei driver per impedire che il vetro si appanni

Leggi su virali.video

(Di giovedì 31 dicembre 2020) In questo periodo, in cui il freddo fa da padrone alle nostre uscite di casa, sicuramente è davvero odioso ritrovarsi con il parabrezza completamente appannato. Questo a volte ci fa perdere molto tempo, e in determinati casi può portarci a ritardi per i nostri impegni e persino causare degli incidenti d’auto. Fortunatamente esistono molti rimedi a questo problema e oggi vogliamo fornirvene due. Ovviamente molte persone, per arginare il problema aumenteranno il livello di riscaldamento dell’auto, ma questo causa ingenti consumi. Se volete evitare gli sprechi dovrete solamente servirvi di una patata. credit: Twitter/miBrujula Ebbene sì, il trucchetto per evitare che finestrini e parabrezza dell’auto rimangano appannati è quello di sfruttare una patata e un poco di schiuma da barba. Tagliate la patata a metà e strofinatela lungo i vetri della macchina. Dopo aver ricoperto tutta la ...