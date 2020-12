Veglioni a Capodanno? Un italiano su due è pronto a denunciare (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – “Quasi un italiano su due (47%) è pronto a denunciare di persona alle forze dell’ordine eventuali comportamenti scorretti come feste con tanti ospiti, veglioni abusivi o assembramenti durante le feste di fine anno”. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè sui comportamenti degli italiani al tempo del Covid, con l’inserimento del Paese in zona rossa ed i lockdown per il cenone di Capodanno. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – “Quasi un italiano su due (47%) è pronto a denunciare di persona alle forze dell’ordine eventuali comportamenti scorretti come feste con tanti ospiti, veglioni abusivi o assembramenti durante le feste di fine anno”. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè sui comportamenti degli italiani al tempo del Covid, con l’inserimento del Paese in zona rossa ed i lockdown per il cenone di Capodanno.

