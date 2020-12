Tommaso Zorzi diventa tronista di Uomini e Donne? La proposta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ironico, sarcastico, spesso pungente, ma anche molto sensibile, possiamo dire che Tommaso Zorzi sia stato una continua scoperta nel corso del Grande Fratello Vip. Amato, ma anche criticato, il rampollo milanese è stato sicuramente in grado di attirare l’attenzione del pubblico su di sé. In molti, infatti, a oltre tre mesi dall’inizio del reality, lo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ironico, sarcastico, spesso pungente, ma anche molto sensibile, possiamo dire chesia stato una continua scoperta nel corso del Grande Fratello Vip. Amato, ma anche criticato, il rampollo milanese è stato sicuramente in grado di attirare l’attenzione del pubblico su di sé. In molti, infatti, a oltre tre mesi dall’inizio del reality, lo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - ludo2568 : RT @ArgentineBlood: Buongiornissimo con un Tommaso Zorzi e una Stefania Orlando on FIRE ???? #gfvip #zorzando - Giadahsospesap1 : RT @ArgentineBlood: Buongiornissimo con un Tommaso Zorzi e una Stefania Orlando on FIRE ???? #gfvip #zorzando - ArgentineBlood : Buongiornissimo con un Tommaso Zorzi e una Stefania Orlando on FIRE ???? #gfvip #zorzando - eandatadadio : volevo fare un appello a tommaso zorzi: VIVI COSTANTEMENTE CON LE MANICHE DELLE MAGLIE ARROTOLATE PERCHÉ NON CI PUO… -