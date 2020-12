Ore calde sulle dimissioni di Papa Francesco in Vaticano | news di fine 2020

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un altro tema caldo in questi giorni è rappresentato dallediin. La notizia ha preso piede tramite i racconti di una fonte francese, a quanto pare abbastanza vicina ad ambienti ecclesiastici, con una possibile decisione ufficiale entro ladel. Ad oggi, però non ci sono segnali concreti sotto questo punto di vista, al punto che diversi siti di informazione stanno parlando di “bufala” senza troppi giri di parole. Difficile dire se si tratti effettivamente di una fake, come la finta indulgenza di cui si è parlato anovembre, ma vale la pena riepilogare le informazioni trapelate. Possibilidiin: ...