Oggi in tv, tutta la programmazione di giovedì 31 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cosa ci aspetta Oggi in tv? Alle 20.30, su tutte le principali reti, sarà trasmesso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire, ciascuno dei canali tv, accompagnerà i propri telespettatori verso la mezzanotte con musica, comicità, cinema ed intrattenimento. Ecco tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai A partire dalle 21.00, Amadeus condurrà L’anno che Verrà su Rai 1. L’appuntamento è ormai giunto alla sua 18esima edizione, trasformandosi nel più tradizionale dei programmi dedicati al Capodanno. Anche questa volta, per congedarci dal 2020 e salutare il nuovo anno, sul palco si alterneranno momenti di musica, emozioni e sorprese in compagnia di grandi ospiti. Su Rai 2 va in onda il film di animazione Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può, seguito da ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cosa ci aspettain tv? Alle 20.30, su tutte le principali reti, sarà trasmesso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire, ciascuno dei canali tv, accompagnerà i propri telespettatori verso la mezzanotte con musica, comicità, cinema ed intrattenimento. Eccolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai A partire dalle 21.00, Amadeus condurrà L’anno che Verrà su Rai 1. L’appuntamento è ormai giunto alla sua 18esima edizione, trasformandosi nel più tradizionale dei programmi dedicati al Capodanno. Anche questa volta, per congedarci dal 2020 e salutare il nuovo anno, sul palco si alterneranno momenti di musica, emozioni e sorprese in compagnia di grandi ospiti. Su Rai 2 va in onda il film di animazione Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può, seguito da ...

