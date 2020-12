Monza | Brocchi | «Facile parlare ora di corazzata…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Christian, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Salernitana Christian, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Salernitana. «oradi corazzata, ci sono squadre altrettanto attrezzate come Lecce, Frosinone e Brescia che hanno avuto problemi. Stiamo crescendo settimana dopo settimana, in questa categoria è fondamentale non prendere gol e ci stiamo riuscendo alla grande anche grazie al lavoro svolto dagli attaccanti. Balotelli? Ho pensato subito di farlo giocare, è arrivato il momento di mettere minuti nelle gambe per poter tornare quanto prima il calciatore che tutti conosciamo. L’impegno e lo spirito di sacrificio sono stati apprezzabili sin dal ...