Monza, Boateng esalta Balotelli: "Felice di averti ritrovato, piccolo fratello"

Il Monza ha sconfitto la Salernitana (3-0), nel corso del big match della sedicesima giornata della Serie B 2020/2021. La firma al 4? di Mario Balotelli ha esaltato i sostenitori lombardi, entusiasti di accogliere un campione del calibro dell'attaccante ex Inter, Manchester City e Milan. A celebrare la rete di Balotelli è stato anche Kevin Prince Boateng, tramite un post sul social network Twitter: "Felice di averti ritrovato, piccolo fratello". Il ghanese e l'azzurro avevano condiviso il campo da gioco con la maglia del Milan, ritrovatisi nel 2020 a Monza. Happy to have you back little brother ???? #boatelli #boa7eng pic.twitter.com/vo6YWTROUx — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial)

