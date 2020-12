Mobilitazione studenti liceo Visconti: rientro in sicurezza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Questa mattina studenti e studentesse si sono mobilitati, nel rispetto delle norme anticovid, davanti al liceo Visconti di Roma, per manifestare il loro dissenso verso la gestione del rientro previsto per il 7 gennaio. Nello stesso momento altri ragazzi e ragazzi hanno esposto striscioni davanti a piu’ di altre venti scuole di tutto il Lazio”. Lo scrive in una nota la Rete degli studenti medi del Lazio. “All’inizio dell’anno scolastico- spiega la Rete- studenti e studentesse hanno affrontato un rientro che ha portato nuovamente alla chiusura delle scuole. Dopo mesi di didattica a distanza l i ragazzi e le ragazze vogliono poter tornare alla loro routine scolastica in sicurezza”. “Per questo- continua la Rete- piu’ di 200 rappresentanti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Questa mattinae studentesse si sono mobilitati, nel rispetto delle norme anticovid, davanti aldi Roma, per manifestare il loro dissenso verso la gestione delprevisto per il 7 gennaio. Nello stesso momento altri ragazzi e ragazzi hanno esposto striscioni davanti a piu’ di altre venti scuole di tutto il Lazio”. Lo scrive in una nota la Rete deglimedi del Lazio. “All’inizio dell’anno scolastico- spiega la Rete-e studentesse hanno affrontato unche ha portato nuovamente alla chiusura delle scuole. Dopo mesi di didattica a distanza l i ragazzi e le ragazze vogliono poter tornare alla loro routine scolastica in”. “Per questo- continua la Rete- piu’ di 200 rappresentanti ...

michelemarocco : RT @CriMiles: Per tutti noi, gli ??auguri ?? in musica ?? della Banda del Centro di Mobilitazione Meridionale CRI, integrata da alcuni student… - fabio_rispoli : RT @CriMiles: Per tutti noi, gli ??auguri ?? in musica ?? della Banda del Centro di Mobilitazione Meridionale CRI, integrata da alcuni student… - CorpoCri : RT @CriMiles: Per tutti noi, gli ??auguri ?? in musica ?? della Banda del Centro di Mobilitazione Meridionale CRI, integrata da alcuni student… - FF_AAediPolizia : RT @CriMiles: Per tutti noi, gli ??auguri ?? in musica ?? della Banda del Centro di Mobilitazione Meridionale CRI, integrata da alcuni student… - CriMiles : Per tutti noi, gli ??auguri ?? in musica ?? della Banda del Centro di Mobilitazione Meridionale CRI, integrata da alcu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilitazione studenti Rete degli Studenti Medi Viterbo, mobilitazione per una scuola sicura | NewTuscia Rete degli Studenti Medi Viterbo, mobilitazione per una scuola sicura

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Questa mattina studenti e studentesse si sono mobilitati, nel rispetto delle norme anticovid, ...

Sanità, CUB e USI: “Caos negli ospedali toscani”

Firenze – Arrivano i vaccini e qualcosa parrebbe cambiare, nella pandemia in cui siamo sprofondati, almeno come prospettive future. Tuttavia, emerge ancora più pesante la critica che le organizzazioni ...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Questa mattina studenti e studentesse si sono mobilitati, nel rispetto delle norme anticovid, ...Firenze – Arrivano i vaccini e qualcosa parrebbe cambiare, nella pandemia in cui siamo sprofondati, almeno come prospettive future. Tuttavia, emerge ancora più pesante la critica che le organizzazioni ...