Milan, Gazidis condannato a pagare 5.37 milioni a Boban (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Zvonimir Boban ha vinto la causa contro Ivan Gazidis. Il tribunale di Milano, sezione lavoro, ha condannato infatti l’amministratore delegato e direttore generale del Milan a pagare 5,37 milioni di euro all’ex CFO dei rossoneri nell’ambito della causa per il licenziamento dell’ex dirigente rossonero, avvenuta in seguito a un’intervista rilasciata dall’ex centrocampista croato. Prima di arrivare alla sentenza, il giudice aveva ascoltato anche le testimonianze del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, e del direttore sportivo Frederick Massara. A riportarlo è Sportmediaset. Nei mesi scorsi le parti non sono state in grado di trovare un accordo, motivo per cui la decisione l’ha dovuta prendere il giudice. Oggi la sentenza che ha dato ragione all’ex ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Zvonimirha vinto la causa contro Ivan. Il tribunale dio, sezione lavoro, hainfatti l’amministratore delegato e direttore generale del5,37di euro all’ex CFO dei rossoneri nell’ambito della causa per il licenziamento dell’ex dirigente rossonero, avvenuta in seguito a un’intervista rilasciata dall’ex centrocampista croato. Prima di arrivare alla sentenza, il giudice aveva ascoltato anche le testimonianze del direttore tecnico del, Paolo Maldini, e del direttore sportivo Frederick Massara. A riportarlo è Sportmediaset. Nei mesi scorsi le parti non sono state in grado di trovare un accordo, motivo per cui la decisione l’ha dovuta prendere il giudice. Oggi la sentenza che ha dato ragione all’ex ...

AntoVitiello : #Gazidis è stato eletto nel Consiglio Strategico per il Calcio Professionistico. Il CEO del #Milan è stato nominato… - MarcoVerduz : RT @gabri1901: @farted94 Boban litigò per “questo Milan “ che Gazidis voleva piallare. No, non è difficile da capire. - _magnopaolo_ : @AnfetaMilan @farted94 Io a Zvone comunque al di là delle battute imputo il fatto che è arrivato al Milan da numero… - Robmel1978 : @ZZiliani L’errore di #Boban non è stato quello di criticare le decisioni di #Gazidis ma di averlo fatto in pubblic… - AlexD_Milanista : @PCinaglia @The_Jack80 @FBiasin Non è questione di carattere ma di interessi. Il Milan deve venire sempre prima di… -