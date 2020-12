Meteo in Lombardia: il 2021 inizia con neve e pioggia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arriva la perturbazione di capodanno. Stando a 3bMeteo.com infatti, per la giornata di venerdì 1 gennaio un nuovo impulso di aria fredda proveniente dalla Francia attiverà correnti instabili sud-occidentali sulla Lombardia. Il tempo nei prossimi giorni sarà in generale peggioramento, passando da una giornata odierna fredda ma sostanzialmente asciutta, alle prossime caratterizzate da alcune precipitazioni. Domani td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arriva la perturbazione di capodanno. Stando a 3b.com infatti, per la giornata di venerdì 1 gennaio un nuovo impulso di aria fredda proveniente dalla Francia attiverà correnti instabili sud-occidentali sulla. Il tempo nei prossimi giorni sarà in generale peggioramento, passando da una giornata odierna fredda ma sostanzialmente asciutta, alle prossime caratterizzate da alcune precipitazioni. Domani td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Meteo in Lombardia: il 2021 inizia con neve e pioggia - jacopogiliberto : RT @egazette1: #Smog, in Lombardia la qualità dell'aria migliora (grazie alle condizioni meteo). La regione ha quindi revocato le misure te… - infoitinterno : Previsioni meteo: a Capodanno torna la neve in Lombardia / LA MAPPA - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Previsioni meteo: a Capodanno torna la #neve in #Lombardia / LA MAPPA - SergioSierra67 : Previsioni meteo: a Capodanno torna la neve in Lombardia / LA MAPPA #Milano -