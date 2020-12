Maria De Filippi testimone di nozze di Stefania Orlando (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lunedì sera Maria De Filippi ha fatto una sorpresa ai vipponi della Casa e, in particolare, a Tommaso Zorzi. In pochi, però, sanno che la conduttrice è stata la testimone di nozze di Stefania Orlando. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Maria De Filippi è intervenuta nel programma per fare una sorpresa a Tommaso, che è un suo grandissimo fan. La conduttrice, però, ha voluto salutare anche Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lunedì seraDeha fatto una sorpresa ai vipponi della Casa e, in particolare, a Tommaso Zorzi. In pochi, però, sanno che la conduttrice è stata ladidi. Nella scorsa puntata del Grande Fratello VipDeè intervenuta nel programma per fare una sorpresa a Tommaso, che è un suo grandissimo fan. La conduttrice, però, ha voluto salutare anche Articolo completo: dal blog SoloDonna

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - GrandeFratello : In Casa è stata nominata a gran voce da Tommaso e Cecilia e ora è pronta a fare la sua apparizione: Maria De Filipp… - IlContiAndrea : Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - fraancescaa00 : RT @103puntifelici: Ma parliamo un po’ di quando Croccantino ha visto rientrare in casa Tommaso scioccato dopo aver parlato con Maria De Fi… - federico20056 : RT @A69036709: ?? Comunque tutti hanno iniziato a rosicare apertamente da quando Maria De Filippi ha parlato con Tommaso ?? #gfvip https://t.… -