L’ultima di Travaglio: “L’ospedale di Bertolaso è un flop”. Lo dicesse a medici e pazienti lombardi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continua l’opera di killeraggio del Fatto quotidiano nei confronti di Guido Bertolaso. Per il giornale diretto da Marco Travaglio, ogni occasione è buona per attaccare l’ex capo della Protezione civile. Oggi lo ha addirittura inserito nella classifica dei flop dell’anno. Le classifiche del Fatto: quando Scanzi dava l’Oscar alla fidanzata Tenete presente che i Top e flop dell’organo (ufficioso) di Conte e Di Maio, hanno parametri singolari. Un esempio? Qualche anno fa, Andrea Scanzi mise tra gli Oscar della sua classifica dei migliori politici M5s, l’allora sconosciuta deputata grillina Giulia Sarti. Tutti andarono a cercare su Wikipedia chi fosse la nuova Nilde Iotti. Qualche tempo dopo lo stesso Scanzi ha rivelato che la Sarti era all’epoca una sua fidanzata. Insomma, il criterio dei giornalisti del Fatto è davvero ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continua l’opera di killeraggio del Fatto quotidiano nei confronti di Guido. Per il giornale diretto da Marco, ogni occasione è buona per attaccare l’ex capo della Protezione civile. Oggi lo ha addirittura inserito nella classifica deidell’anno. Le classifiche del Fatto: quando Scanzi dava l’Oscar alla fidanzata Tenete presente che i Top edell’organo (ufficioso) di Conte e Di Maio, hanno parametri singolari. Un esempio? Qualche anno fa, Andrea Scanzi mise tra gli Oscar della sua classifica dei migliori politici M5s, l’allora sconosciuta deputata grillina Giulia Sarti. Tutti andarono a cercare su Wikipedia chi fosse la nuova Nilde Iotti. Qualche tempo dopo lo stesso Scanzi ha rivelato che la Sarti era all’epoca una sua fidanzata. Insomma, il criterio dei giornalisti del Fatto è davvero ...

ragusaibla : @Laila76913893 Travaglio gioca l'ultima partita, quella della disperazione. - ArBlabla : Non so se ridere per questa scena o piangere perché è stata l’ultima puntata. Ti amo @valeriolundini, o meglio, Tra… - anninavigneto : RT @silvio_garofalo: Finalmente è disponibile in libreria l'ultima fatica editoriale di Andrea #Scanzi. Ovviamente la prefazione è di Marco… - LucaScopigno : L'ultima di Berija-Travaglio: se siamo in ritardo sul Next Generation Eu, la colpa è di Renzi. La faccia come il c.… - SWM_AceOfSpades : @5_bepi @PaoloBartolomm1 @a_padellaro 'Quasi' sempre. Toh, fatti una cultura perché evidentemente non ce l'hai. Nel… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima Travaglio Una travagliata storia d'amore e di confine Intorno Tirano