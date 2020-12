Legge di Bilancio, al via la discussione finale in Senato. Segui la diretta dall’Aula (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al via nell’Aula del Senato la discussione sulla fiducia alla Legge di Bilancio. Ieri al termine della discussione il Senato ha approvato tutti gli articoli votati e il governo ha poi posto la fiducia sulla manovra, come ha annunciato in Aula il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al via nell’Aula dellasulla fiducia alladi. Ieri al termine dellailha approvato tutti gli articoli votati e il governo ha poi posto la fiducia sulla manovra, come ha annunciato in Aula il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

